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VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023: Gençlere ve öğrenciye ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Vergisiz iPhone fiyatları, son Apple zammının ardından yeniden gündeme geldi. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan düzenleme ile gençlere bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar alma hakkı tanınmış oldu. Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergilerinden muaf tutulacak olan öğrencilerin gözü vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatlarına çevrildi. İşte 2023 vergisiz iPhone fiyatları...

Giriş: 18.06.2023 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Vergisiz iPhone fiyatları, üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi'nde yer alan düzenlemeye göre gençlere ve öğrencilere ilk bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti uygulanıyor. Apple zammının ardından gözler "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. Vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV ve Kültür Bakanlığı payı gibi vergiler bir defaya mahsus olmak üzere alınmayacak. İşte vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları...

  • CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

  • APPLE'DAN YENİ ZAM! 

    Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski ve yeni fiyatlarını haberimizde paylaştık.

    iPHONE 14 FİYATLARI

    iPhone 14 128 GB

    Eski fiyatı: 35.999 TL / Yeni fiyatı: 37.999 TL

    iPhone 14 256 GB

    Eski fiyatı: 38.799 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

    iPhone 14 512 GB

    Eski fiyatı: 44.399 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL

  • iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

    iPhone 14 Plus 128 GB

    Eski fiyatı: 39.999 TL / Yeni fiyatı: 41.999 TL

    iPhone 14 Plus 256 GB

    Eski fiyatı: 42.799 TL / Yeni fiyatı: 44.999 TL

    iPhone 14 Plus 512 GB

    Eski fiyatı: 48.399 TL / Yeni fiyatı: 50.999 TL

    iPHONE 14 PRO FİYATLARI

    iPhone 14 Pro 128 GB

    Eski fiyatı: 45.999 TL / Yeni fiyatı: 48.999 TL

    iPhone 14 Pro 256 GB

    Eski fiyatı: 48.799 TL / Yeni fiyatı: 51.999 TL

    iPhone 14 Pro 512 GB

    Eski fiyatı: 54.399 TL / Yeni fiyatı: 57.999 TL

    iPhone 14 Pro 1 TB

    Eski fiyatı: 59.999 TL / Yeni fiyatı: 63.999 TL

  • iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

    iPhone 14 Pro Max 128 GB

    Eski fiyatı: 49.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 256 GB

    Eski fiyatı: 52.799 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 512 GB

    Eski fiyatı: 58.399 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 1 TB

    Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 67.999 TL

  • iPHONE 13 FİYATLARI

    iPhone 13 mini 128 GB

    Eski fiyatı: 26.999 TL / Yeni fiyatı: 28.499 TL

    iPhone 13 mini 256 GB

    Eski fiyatı: 29.799 TL / Yeni fiyatı: 31.499 TL

    iPhone 13 mini 512 GB

    Eski fiyatı: 35.399 TL / Yeni fiyatı: 37.499 TL

    iPhone 13 128 GB

    Eski fiyatı: 29.999 TL / Yeni fiyatı: 31.999 TL

    iPhone 13 256 GB

    Eski fiyatı: 32.799 TL / Yeni fiyatı: 34.999 TL

    iPhone 13 512 GB

    Eski fiyatı: 38.399 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

  • İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR? 

    iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 45 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi fiyatlara dayanabiliyor.

  • iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.

  • iPhone 14 Pro Max 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 28 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

  • iPhone 14 Pro 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 26 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

     

  • iPhone 14 Plus 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 22 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

  • iPhone 14 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 20 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

  • iPhone 13 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

  • iPhone 13 mini 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 16 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

  • iPhone 12 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

  • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

  • Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

    Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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