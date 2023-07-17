Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında, öğrencilere ve gençlere bir defaya mahsus olmak üzere telefon ve bilgisayarlarda vergi muafiyeti yapılacağını açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları araştırılmaya başladı. İşte, 2023 ÖTV'siz ve vergisiz iPhone fiyatları...