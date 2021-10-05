Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin, 1 Ekim Cuma günü TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak, kanun ve bütçe teklifi görüşmelerine daha iyi hazırlanması için komisyon üyelerine daha fazla zaman tanınmasını istedi.
Kuşoğlu, teklifin torba kanunu olarak gelmesine itiraz etmediklerini ve 64 maddelik teklifin torba kanununa uygun olduğunu söyledi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan de bu tür tekliflerin daha derinlemesine tartışılıp ele alınması gerektiğini ifade etti. Paylan, basın mensuplarının görüntü aldıktan sonra çıkarılmasını doğru bulmadığını belirtti.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise çok teknik bir kanun teklifini görüştüklerini ve gece gündüz çalışarak teklifle ilgili hazırlıklar yaptıklarını aktardı. Usta, bu tür tekliflerin daha erken komisyon üyelerine iletilmesi gerektiğini vurguladı.
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin torba kanun olarak nitelendirilmesinin haksızlık olduğunu, kanun teklifinin vergilerle ilgili bir kanun teklifi olduğunu dile getirdi.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinin bu yıl da TBMM Tören Salonu'nda yapılacağını duyurdu. Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, 11 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te komisyon üyelerine sunum yapacağını da bildirdi.
Yılmaz, toplantının basın mensuplarına açık olduğunu, bütün komisyonlarda olduğu gibi sadece görüntülü basınının görüntü aldıktan sonra ayrıldığını, yazılı basının ise toplantıyı takip ettiğini aktardı.
Teklif sahibi AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise hazırladıkları teklif ile mükelleflerin vergiye olan uyumlarının arttırılmasını, vergi güvenliğinin arttırılmasını ve kayıt dışılıkla mücadelenin etkinleştirilmesini, sosyal adalet ve rekabet ortamının güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.
Teklifle yatırımların teşvik edilmesi, ihtilafların sonlandırılması ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin sağlanmasını da amaçladıklarına dikkati çeken Aydemir, bu kapsamda yedi farklı kanunda değişiklik yapılmasını teklif ettiklerini hatırlattı.
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