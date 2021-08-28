Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasını düzenleyen 7326 sayılı kanunda, 31 Ağustos 2021 olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı.
Resmi Gazete'nin 27 Ağustos sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için ön görülen son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 ay sonrasına ertelendi.
Karar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yer alan; bazı vergi ve vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, idari para cezaları, sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.
ÖDEMELERDE SON GÜN 1 KASIM
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor.
SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.
Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılan idareler şunlar:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi daireleri, SGK, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği."
3.5 MİLYON KİŞİ YARARLANDI
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için şu ana kadar 3,5 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.
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