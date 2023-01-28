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VERGİ AFFI ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor? Vergi affı çıktı mı, kimler yararlanacak?

Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor?

Vergi affında yaşanan son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan son Kabine Toplantısı ardından en kapsamlı borç yapılandırma paketinin müjdesini duyurmuştu. Vergi affı kapsamı ve yapılandırma taksitlendirmesi açıklamaların ardından gündeme geldi. İşte vergi affı borç kapsamı ve vergi affından kimlerin yararlanacağına ilişkin merak edilenler...

Giriş: 28.01.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Vergi affına ilişkin müjde 23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz." ifadeleri ile verilmişti. Peki, vergi affı çıktı mı, vergi borcu affı başvurusu nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VERGİ BORÇLARI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek düzenlemenin detaylarını aktardı.Erdoğan "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. " ifadelerini kullandı.

  • BORÇLULARA VERGİ AFFI MÜJDESİ!

    Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

  • BORÇ YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANIR?

    Vergi borcu yapılandırma, devlete ödenmesi gereken ücret konusunda zorluk yaşayan kişiler ve kurumlar açısından önem teşkil eder. Söz konusu işlem sayesinde taksitler hâlinde borç ödemelerini gerçekleştirmeniz mümkündür. Vergi borcu nedeniyle mahkeme süreci yaşamamak isteyen kişiler, yapılandırma yoluna gidebilir. Ayrıca mevcut borca uygulanan faiz cezasını ödememek için de vergi yapılandırması avantaj sağlar.

  • Vergi borcu yapılandırma avantajları ise şu şekilde sıralanır:

    - Mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar silinir.

    - Mevcut verginin aslına bağlı olmayan cezaların yarısı silinir.

    - Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkar.

    - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranına göre belirlenen faiz ödemesinden yararlanılabilir. 

    Devlete ödemekle yükümlü olduğu ücreti aksatmak istemeyen gerçek ve tüzel kişiler için yapılandırma işlemi önemli avantajlar sağlar. Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulabilmek adına da yapılandırmadan faydalanabilirsiniz. Bahsi geçen işlemin ardından ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi hâlinde ise faiz indirimi almaya hak kazanmak mümkündür. 

  • BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?

    Vergi borcu yapılandırması; belirli dönemlerde, kişinin ödemesi gereken verginin belli oranının silinmesi ve kalan kısmının devlet tarafından belirlenen tarihler içerisinde taksitler halinde ödenmesidir.

  • SGK borcu, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu yapılan kanunla zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

  • BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Borç yapılandırma başvurus yapmak isteyenlerin ilk olarak güncel borç sorgulamasını yapması gerekiyor. Güncel borcu bulunanlar başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. Borç yapılandırma başvuruları bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numarası ile yapılmaktadır.

    BORÇ YAPILANDIRMA SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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