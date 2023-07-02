VERGİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ!

TBMM Genel Kurulu’nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YASALAŞTI!

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını ve iki ana başlıkta düzenleme olduğunu açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik." ifadelerini kullandı.

Daha önce Meclis Komisyonu'nda kabul edilen vergi borcu yapılandırma düzenlemesine eklemeler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul’da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.