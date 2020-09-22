Kamuoyunda yaptığı yardımlarla Robin Hood oalrak tanınan iş insanı Erdoğan Uludağ, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için "Umudum Olur musun" ismiyle yeni bir dernek kurdu.

Bugüne kadar öğrencilere, evlenemeyen çiftlere ve bakıma ihtiyacı olan yaşlı insanlara desteklerini sürdürdüklerini belirten Uludağ, 'Robin Hood' olarak anılmaktan rahatsızlık duyduğunu, yeni kurdukları Umudum Olur musun derneğiyle faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Daha önce de gündeme gelen Erdoğan Uludağ, Haluk Levent'in ceketini 75 bin TL karşılığında satın alarak derneğe yardım etmişti.