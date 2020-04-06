"LÜTFEN BİRAZ DAHA EVDE KALIN"

Önlüğü, maske ve eldivenleriyle verdiği bir pozunu yayınlayan Veta Ora, şu ifadeleri kullandı:

Görev çağırıyor. Lütfen biraz daha evde kalın, biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İlişkiler tavsiyesi: İzolasyonda tartışmayı ve kavga etmeyi bırakın. Tüm bu çılgınlık umarım yakında gider. Aileleri sevgiyle bir arada tutun.

Ora'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.