        Haberler Spor Basketbol Veolia Towers Hamburg: 85 - Bahçeşehir Koleji: 106 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Veolia Towers Hamburg: 85 - Bahçeşehir Koleji: 106 | MAÇ SONUCU

        Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımını 106-85 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 11:00 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeşehir Koleji'nden 21 sayılık galibiyet!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında konuk olduğu Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'u 106-85 mağlup etti.

        Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak grubunda ilk sırada yer aldı. Alman ekibi ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

        Salon: Inselpark Arena

        Hakemler: Saso Petek (Slovenya), Stefan Calic (Sırbistan), Arnau Padros (İspanya)

        Veolia Towers Hamburg: Thorpe 17, Grey 6, Reed 17, Perrin 12, Wimberg 12, Stewart 2, Maronka, Mueller 2, Tokoto 4, Edler Davis 5, Community 5, Turudic 3

        Bahçeşehir Koleji: Flynn 21, Hale 9, Mitchell 9, Cavanaugh 16, Williams 11, Homesley 21, Koprivica 4, Cengiz Sarp Coşkun, Furkan Haltalı 3, Ponitka 8, İsmet Akpınar 2, Göktuğ Baş 2

        REKLAM

        1. Periyot: 16-18

        Devre: 45-42

        3. Periyot: 58-71

        4. Periyot: 85-106

        Beş faulle çıkanlar: 35.55 Reed, 38.09 Thorpe (Veolia Towers Hamburg)

