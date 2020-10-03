TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

İşlere yetişmekte zorlandığınız, biraz yoğun bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili Terazi burçları… Neyse ki bu hafta Satürn ve Plüton retrosunun sona ermesiyle rahatlayacaksınız… Ayrıca yatırımlarınızdan güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Öte yandan Ekim’de meydana gelecek Dolunay, biraz kafa karışıklığına sebep oluyor. Bazı konularda karar vermekte zorlanıyorsunuz ve kararsızlık etrafa dalıp gitmenize neden oluyor. İlişkilerde ise itiraflar söz konusu… Partnerinizden memnun olmadığınız konuları kendisine söyleyebilirsiniz. Fakat Dolunay zamanı sinirler gerilebilir ve siz suçlu durumuna düşebilirsiniz. Bu nedenle sözlerinizi özenle seçmenizi öneririz.