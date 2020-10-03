Merhaba sevgili Habertürk okurları… Su gibi akıp giden bir eylül ayından sonra yeni aya giriş yapıyoruz. Bu hafta 29 Eylül’de Satürn retrosu sona ererken derin bir 'oh' çekiyoruz. 2 Ekimde Koç burcunda meydana gelen Dolunay’la da ekim ayını karşılıyoruz. Dolunay’ın Koç burcunda gerçekleşmesi girişimci ve cesur ruhunuzu körükleyecek. Ayrıca ani öfkelenme problemleri de doğurabilecek… 2 Ekim’de aynı zamanda Venüs Başak burcuna geçiş yaptı. Haftanın son gününe de Plüton retrosuyla veda edeceğiz. Peki 12 burcu ayrı ayrı neler bekleyecek? 28 Eylül – 4 Ekim haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Haftaya para ile ilgili meseleler damga vuruyor sevgili Koç burçları… Maddi yönden şansın sizlerle olmadığınızı düşünüyorsanız bu haftadan itibaren beklentileriniz karşılanabilir… Örneğin bir yerden para veya kredi bekliyorsanız pozitif haberler alabilirsiniz. Diğer taraftan 2 Ekim’de burcunuzda bir Dolunay meydana geldi. Dolunay zamanı fevri hareketlerde bulunabilir, hiç hesapta olmayan işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca elinizden bir para çıkabilir. İkili ilişkilerde ise bir düzene giriyorsunuz… Partnerinizle ilişkiniz istediğiniz gibi ilerliyor.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
İkili ilişkileri yoluna soktuğunuz, varsa partnerinizle aranızdaki buzların eridiği bir haftadasınız sevgili Boğa burçları… Geçtiğimiz haftalarda ilgisizlikten dolayı biraz alıngan ve memnuniyetsiz davranmış olabilirsiniz. Ancak bu haftadan itibaren buzlar erimeye başlıyor. 2 Ekim’de gerçekleşen Dolunay sağlığınızı etkileyebilir. Bu durumu ciddi algılamayın. Hava değişimiyle alakalı halsizlik, öksürük, soğuk algınlığı nedeniyle enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kariyer konularına öncelik vereceğiniz bir haftadasınız sevgili İkizler burçları. Öncelikle bu hafta Satürn ve Plüton retrosunun sona ermesi derin bir nefes aldıracak… Öte yandan Koç burcunda gerçekleşen Dolunay biraz sert etkiler barındırıyor. Dolunay zamanı çok güvendiğiniz kişilerden beklenmedik sözler duyabilirsiniz. İş hayatınızda da dedikodu ve olumsuz laflara şahit olabilirsiniz. Bu nedenle duygusal kararlar vermemeli ve sizi aşağı çeken kişileri görmezden gelmelisiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle duygusal başlangıçlar ve ev ile ilgili güzel fırsatlar sizlerle olacak.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yeni haftada eğitim ve seyahat konuları ön planda olacak sevgili Yengeç burçları… Örneğin yurtdışı konularıyla alakalı güzel haberler duyabilirsiniz. İş için şehir dışında bir eğitime katılmak durumunda kalabilirsiniz. Öte yandan hisleriniz oldukça kuvvetli… 2 Ekim’de ise Koç burcunda sert etkiler barındıran bir Dolunay gerçekleşti. Dolunay zamanı öfke problemleri yaşamanız, sudan sebepler yüzünden sinirlenmeniz olası. O nedenle gerek kariyer gerekse ev ortamında daha sakin olmalısınız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!