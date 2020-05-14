13 Mayıs Venüs retrosundan burçlar nasıl etkilenecek?

Merhaba sevgili Habertürk okurları... Yine astrolojik açıdan gündemi yoğun bir haftadayız. Bu haftaya baktığımızda 11 Mayıs'ta Kova burcunda Satürn retrosu başladı... Merkür ise 12 Mayıs'ta Boğa'dan çıkıp İkizler burcuna geçti. 13 Mayıs'ta Mars, Balık burcuna geçti. 13 Mayıs'ta Venüs retrosu, 14 Mayıs’ta ise Jüpiter retrosu başladı. Peki bu kadar çok gezegenin geri harekette olması ne anlama geliyor? İşte retroların burçlara etkisi ve haftalık burç yorumlarınız...
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Mayıs ayına güzel etkilerle giriş yapmıştınız sevgili Koç burçları ancak bu hafta dikkat etmeniz gereken birtakım konular var. Örneğin 11 Mayıs'ta başlayan Satürn retrosunda yakınlarınızdan, dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan şüphe duyabilirsiniz. Yakın ilişkilerde sorgulamalar artabilir. Birbirinizin canını sıkacak bazı söylemlerde bulunabilirsiniz. 12 Mayıs'ta Merkür'ün İkizler burcuna geçmesi akademi ve eğitim konularında başarılar ve güzel haberler getiriyor. 13 Mayıs'taki Venüs retrosunda ise ilişkiler test ediliyor. Beraberliğinizle ilgili şüpheye düşebilirsiniz. Ayrıca ilişkide ciddi adımların 13 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında atılmaması gerekiyor. Jüpiter retrosunda ise iş ile ilgili umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Beklentilerinizi düşük tutmanızda fayda var.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Retroların bolca yaşanacağı bu haftada dikkat etmeniz gereken konular var sevgili Boğa burçları. Öncelikle haftanın ilk günü Satürn retrosu yaşandı. Retro zamanı iş stresini iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Patronlarınızdan olur olmadık istekler alabilir, canınızı sıkabilirsiniz. 12 Mayıs’ta ise Merkür, burcunuzdan çıkarak İkizler’e geçti. Bu aralarda para ile ilgili meselelere çok kafa yoracaksınız. Maddi konularda bulunduğunuz konumdan memnun değilsiniz ve yükselmek isteyeceksiniz. Hırslarınızda artış gözükebilir. 13 Mayıs’ta Venüs retrosu başladı. Retro döneminde hırslarınıza yenik düşüp maddi konularda yanlış adım atabilirsiniz. 14 Mayıs’taki Jüpiter retrosunda ise karamsar olmamaya dikkat edin.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Mayıs ayına enerjik girmiştiniz sevgili İkizler burçları ancak yeni haftada işlerinizin beklediğiniz hızda gelişmemesi moralinizi biraz da olsa bozabilir. 11 Mayıs’ta başlayan Satürn retrosunda yurt dışı işleriniz, eğitimle ilgili meselelerinizde birtakım yavaşlıklar söz konusu olabilir. Kariyeriniz ise son zamanlarda oldukça yoğun ve tempolu geçiyor. İşinizde yaşadığınız stresi başkalarına yansıtmamanızda fayda var. 13 Mayıs’taki Venüs retrosu ise aşk ve ilişkilerde etkileyecek sizleri… Duygusal konularda umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Eğer adı konmamış bir ilişki varsa birbirinize açık olamayabilirsiniz. Jüpiter retrosunda ise harcamalara dikkat! Çünkü ipin ucunu kaçırabilirsiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Gelelim Yengeç burçlarına… 11 Mayıs haftasında finansal konular gündeminizde olacak. Öncelikle Kova burcunda gerçekleşen Satürn retrosunda para meselelerinde birtakım zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Gelir-gider hesaplamalarıyla boğuşabilir, gelirinizin üzerinde harcamalar yapabilirsiniz. Eğer bir yerden para bekliyorsanız elinize geçemeyebilir. Hakkınızı almak için uğraşlar vermeniz gerekecek. 13 Mayıs’ta Mars’ın Balık burcuna geçişinde üstüne düştüğünüz konularda kolayca çözüme kavuşamayabilirsiniz. 13 Mayıs’taki Venüs gerilemesinde ise ruh haliniz karamsar bir yöne gidebilir. Bardağın hep boş tarafını görmeye uğraşabilirsiniz. 25 Haziran’a kadar daha sakin ve pozitif ilerlemeye çalışın.
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