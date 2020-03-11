Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji 34-11 önde bitirdi. İkinci periyotta da hücumda etkili performans sergileyen Bahçeşehir Koleji, devre arasına 64-35 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 87-60 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 112-90 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji, İstanbul'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanmıştı. Türk temsilcisi, yarı finalde Danimarka ekibi Bakken Bears ile karşılaşacak.