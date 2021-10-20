Açılış rekoru

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'Venom: Zehirli Öfke 2', 2021'in Türkiye'deki açılış rekorunu kırdı. 186.359 kişiyle açılan film, 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Tutkusu' ve 'Ölmek İçin Zaman Yok'u geride bıraktı

Sinema gişelerinde büyük sürpriz...

'Venom: Zehirli Öfke 2', açılış rekorunu kırarak Türkiye'de 2021'de ilk 3 günde en çok izlenen film oldu.



Andy Serkis'in yönettiği Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris ve Stephen Graham'ın başrollerini paylaştığı film, 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Tutkusu' ve 'Ölmek İçin Zaman Yok'tan daha iyi bir açılışa imza attı.

'Venom: Zehirli Öfke 2', Türkiye'de 2.686 sinema salonunun 484'ünde gösterime girerken dünya genelinde 284.955.231 dolarlık hasılata ulaştı.