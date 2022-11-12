Venezuelalı göçmenler Meksika'da kendi işlerini kurdu

AA

ABD sınırını geçmeyi bekleyen Venezuelalı göçmenler, Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde yaşamlarını sürdürebilmek için bir girişim kurdu. Göçmenler, çevrede yaşayan insanların saçlarını keserek ve cep telefonlarını şarj ederek geçimlerini sağlıyor.

MEKSİKA'DA SON DURUM Meksika basınında çıkan habere göre, ABD'nin düzensiz göçmenlere yönelik yeni kısıtlamalar ilan etmesi ve sınırdaki önlemleri sertleştirmesi üzerine çoğunluğu Venezuelalı binlerce göçmen, güvenli dönüş talebinde bulundu. Meksikalı yetkililerden yapılan açıklamada, Venezuela havayollarına ait bir uçakla yaklaşık 100 göçmenin Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan hareket ettiği kaydedildi. Meksika'daki Venezuela Büyükelçiliği ise Karakas'tan insani yardım uçuş isteğinde bulunacaklarını açıklayarak, göçmenlere yardım için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.



Yetkililer, sınırda mahsur kalan göçmenler için daha fazla uçuş olabileceğini dile getirerek, 300 Venezuelalının daha ülkelerine kısa zamanda gönderileceğini söyledi. Meksika Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin açıklamada, ülkelerine geri dönmek isteyen göçmenlere her türlü kolaylığın sağlanacağı belirtildi. Öte yandan Venezuela hükümeti, ülkeden göç eden vatandaşları için çıkardığı gönüllülük esasına dayalı "Anavatana Dönüş" uygulamaları kapsamında, şimdiye kadar ülkeye 30 bin Venezuela vatandaşının döndüğünü açıkladı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.