Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.842,66 %-3,36
        DOLAR 28,0205 %0,06
        EURO 29,5789 %0,14
        ALTIN 1.754,57 %0,15
        FAİZ 23,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,64 %0,37
        BITCOIN 28.334,00 %0,26
        GBP/TRY 34,0162 %-0,04
        EUR/USD 1,0534 %-0,03
        BRENT 91,12 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 2.868,73 %0,15
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Venezuela'ya uygulanan bazı yaptırımlar askıya alındı - İş-Yaşam Haberleri

        Venezuela'ya uygulanan bazı yaptırımlar askıya alındı

        ABD yönetimi, Venezuela'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 07:37 Güncelleme: 19.10.2023 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela'ya uygulanan bazı yaptırımlar askıya alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela Üniter Platformu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasına yanıt olarak ve Venezuela halkının desteklenmesi amacıyla Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bazı yaptırımları askıya almaya yönelik 4 genel lisans yayımladığı belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu genel lisanslarla Venezuela'da petrol ve doğal gaz sektörünü kapsayan işlemlere 6 aylık geçici izin verileceği ve Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile işlere müsaade edileceği aktarıldı.

        Ayrıca açıklamada, belirli Venezuela devlet tahvillerinin yanı sıra Venezuela devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi PDVSA tarafından ihraç edilen borç ve öz sermayeler üzerindeki ikincil ticaret yasağını kaldırmak için ilgili iki lisansta değişiklik yapıldığı, birincil Venezuela tahvil piyasasında ise işlem yasağının devam ettiği kaydedildi.

        REKLAM

        ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin Üniter Platform ile Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

        Nelson, ABD'nin yaptırım politikasıyla tutarlı ve bu demokratik gelişmelere yanıt olarak, Hazine Bakanlığının Venezuela'nın petrol ve gaz sektörü ile altın sektörünü içeren işlemlere izin veren ve ikincil piyasada ticaret yasağını kaldırmaya yönelik genel lisanslar yayımladığını kaydetti.

        ABD Hazine Bakanlığının, iktidar temsilcilerinin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde söz konusu kararını değiştirmeye veya iptal etmeye hazır olduğunu belirten Nelson, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı diğer tüm kısıtlamaların yürürlükte kalmaya devam edeceğini aktardı. Nelson, "Venezuela halkının yanındayız ve Venezuela demokrasisini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

        SEÇİMLER 2024'TE YAPILACAK

        Barbados Adası'nda bir araya gelen iktidar ve Venezuela Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç'in arabuluculuğunda seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılacağını duyurmuştu.

        Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme sağlanmıştı.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        ABD Kongre binasında protesto
        ABD Kongre binasında protesto
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü
        Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Habertürk Anasayfa