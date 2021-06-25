Küba'nın Covid-19 aşısı ''Abdala''nın ilk sevkiyatı Venezuela'ya ulaştı

AA

Küba'nın Covid-19 ile mücadelesinin taktire şayan bulduklarını vurgulayan Rodriguez, "Dünyadaki en iyi etkinliklerden birine sahip olağanüstü bir aşıdır. Bugün Küba, aşı adaylarıyla birlikte etik, ahlaki, bilimsel ve teknolojik dersler veriyor. Halkların iradesine karşı gelebilecek hiçbir abluka yoktur." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 92 ETKİ

Rodriguez, Abdala aşısının yüzde 92'nin üzerinde bir etkinlik gösterdiğini öne sürerek, aşının ülkeye gönderilmesinde destek veren Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e teşekkür etti.

KENDİ ÖZ İMKANLARIYLA NÜFUSU AŞILAYAN TEK ÜLKE

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) 22 Haziran'daki Twitter paylaşımında, üretilen anti Kovid-19 dozunun etkinliğinin yüzde 92,28 olduğu belirtilerek, "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlik ile Soberana 02 ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla Abdala, bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak." demişti.

YAKLAŞIK 48 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENECEK

Küba, 19 Mart'ta çalışmaları devam etmekte olan aşılardan birinin insan denemeleri için onaylandığı ve 19 ila 80 yaşları arasında yaklaşık 48 bin kişi üzerinde deneneceğini açıklamıştı.

ABDALA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Aşıya verilen bu ismin önemi Küba'nın ulusal kahramanı ve simgesi Jose Marti'nin, Küba'nın sömürgeciliğe karşı savaşına atıfta bulunarak yazdığı şiir kitabı Abdala'dan geliyor.

Kamuya açık internetteki bazı kaynaklarda ise Abdala adının Arapçada "Abdullah" anlamına gelen ve Marti'nin şiir kitabında İslam ülkesinde yaşayan bir Arap'ın bağımsızlık uğruna savaşa katılması hikayesi de işleniyor.