Ulusal basında çıkan habere göre, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Rodriguez, ölen kişinin 47 yaşındaki bir akciğer hastası olduğunu belirtti ve ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 107'ye yükseldiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; nüfusu 32 milyona yaklaşan Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle 15 Mart'ta ülkenin 7 bölgesinde karantina ilan edilmiş, virüsün görüldüğü kişi sayısının artmasının ardından karantina ülke çapında uygulanmaya başlanmıştı.

KENYA'DA İLK CAN KAYBI

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada, diyabetik hastalığı bulunan 66 yaşındaki hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kagwe, hastanın 13 Mart'ta Güney Afrika'dan ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

Afrika'da 2 bin 750'den fazla Kovid-19 vakası görülürken, 73 kişi söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybetti.