Venezuela uçakları ABD Donanmasına yakın uçtu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro rejimine ait iki askeri uçak, uluslararası sularda bir ABD donanması gemisinin yakınında uçtu." ifadesi kullanıldı.

Maduro'nun "Venezuela'yı yöneten kartel" olarak nitelendirildiği açıklamada, Venezuela Devlet Başkanının, ABD ordusu tarafından yürütülen narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engellenmek amacıyla herhangi bir girişimde bulunmamasının tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, "Bu son derece kışkırtıcı hareket, narko-terörle mücadele operasyonlarımıza müdahale etmek için tasarlandı." ifadelerine yer verildi.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu. Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadesini kullanmıştı. ​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti. *Fotoğraf: REUTERS/Jonathan Drake