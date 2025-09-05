Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela uçakları ABD Donanmasına yakın uçtu | Dış Haberler

        Venezuela uçakları ABD Donanmasına yakın uçtu

        ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken, Venezuela'ya ait 2 askeri uçağın ABD Donanmasına yakın uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 19:58 Güncelleme: 05.09.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela uçakları ABD Donanmasına yakın uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

        Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Bugün, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro rejimine ait iki askeri uçak, uluslararası sularda bir ABD donanması gemisinin yakınında uçtu." ifadesi kullanıldı.

        Maduro'nun "Venezuela'yı yöneten kartel" olarak nitelendirildiği açıklamada, Venezuela Devlet Başkanının, ABD ordusu tarafından yürütülen narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engellenmek amacıyla herhangi bir girişimde bulunmamasının tavsiye edildiği belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada, ayrıca, "Bu son derece kışkırtıcı hareket, narko-terörle mücadele operasyonlarımıza müdahale etmek için tasarlandı." ifadelerine yer verildi.

        ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

        ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

        Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.

        ​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

        *Fotoğraf: REUTERS/Jonathan Drake

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Habertürk Anasayfa