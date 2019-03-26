26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail Savunma Danışmanlık Şirketi, ImageSat International (ISI),Venezuela'nın S-300'leri kullandığını iddia etti.
Raporda, Başkent Karakas'ın güneyinde konuşlandırılmış, hava savunma sistemlerinin Capitan Manuel Rio Hava Üssüne konuşlandırıldığı bildirildi. Füzelerle tatbikat yapıldığı ifade edilen raporda, bir dış müdahale beklentisi karşısında Venezuela ile Rusya arasındaki işbirliğinin en son örneği olarak gösterildi. Toplamda 5 S-300VM rampası tespit edildi. ISI şirketi yaptıkları açıklamada, "Venezuela, bölgesel gerilimler nedeniyle operasyonel olduğu ihtimalini artırıyor" denildi.
İsrail tarafından üretilen EROS uydularını işleten ISI şirketi, Şubat ayında S-300'lerin Capitn Manuel Ros üssünde sökülüp takılması görüntülerini yayınlamıştı.
POMPEO'DAN LAVROV'A VENEZUELA UYARISI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya'ya "Venezuela'ya daha fazla askeri personel göndermemesi" çağrısı yaptığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo-Lavrov telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Palladino, açıklamasında, Bakan Pompeo'nun Rus mevkidaşı Lavrov'a, Rusya'nın Venezuela'daki adımları karşısında ABD ile bölgedeki müttefiklerinin boş durmayacağını anlattığını belirtti.
Sözcü Yardımcısı, açıklamasında, "Nicolas Maduro'nun yasa dışı rejimini desteklemek üzere Rusya'nın buraya askeri personel sevk etmesi, geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'ya güçlü şekilde destek veren Venezuela halkının acılarını uzatacaktır. Bakan Pompeo, Rusya'ya yapıcı olmayan adımlarına son verme ve Venezuela halkı için daha parlak bir gelecek isteyen diğer ülkelere katılma çağrısı yapmıştır." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın, askeri bir nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton tıbbi malzeme gönderdiği iddia edilmişti.
Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.
VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!