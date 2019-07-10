Venezuela krizine çözüm için 'hükümet ve muhalefet temsilcileri yeniden bir araya geliyor'

10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Venezuela'da muhalefet, ülkedeki krizin aşılması için Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileriyle Barbados adasında görüşmelerin yeniden başlayacağını duyurdu.
Kendisini ülkenin meşru devlet başkanı ilan eden ve ABD dahil birçok Batı ülkesinden destek alan muhalefet lideri Juan Guaido, hükümet ve muhalefet yetkililerinin Barbados'ta bir araya geleceklerini söyledi.
Maduro ise henüz bir açıklama yapmadı.
Norveç'in başkenti Oslo'da Mayıs ayında başladığı bildirilen görüşmelerin devamı gelmemişti.
Norveç kamu yayıncısı NRK, 16 Mayıs'ta ismini belirtmediği kaynaklara dayanarak, Venezuela hükümetinin İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ve Miranda Eyaleti'nin Valisi Hector Rodriguez tarafından görüşmelerin yürütüldüğünü haberleştirmişti.
Venezuela'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Jorge Valero da görüşmelerin yapıldığını doğrulamıştı.
Mayıs sonunda da Norveç Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerde ikinci ikinci turun 'Venezuela'daki ana siyasi aktörlerin' katılımıyla yapılacağını duyurdu. Ancak bu görüşmelerin devamı ya da üçüncü turun olup olmayacağıyla ilgili bilgi verilmedi.
Muhalif lider Juan Guaido, Maduro'nun iktidardaki meşruiyetini yitirdiğini öne sürüp 23 Ocak 2019'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.
Guaido'yu aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 50 ülke 'meşru devlet başkanı' olarak tanısa da, ülkenin kontrolü halen Maduro'nun elinde.
Guaido'nun bir askeri üsten Venezuela ordusuna kendisini desteklemeleri çağrısı yapması ardından ülkede tansiyon üst düzeye çıktı.
Bu gelişmenin ardından, Guaido'nun yardımcısı 'vatana ihanet'le suçlandı ve halen bilinmeyen bir yerde gözaltında tutuluyor. 10 muhalif milletvekilinin de dokunulmazlıkları kaldırıldı ve 'vatana ihanet' ile 'casusluk' suçlarından yargılanacakları açıklandı.
Guaido'nun dokunulmazlığı daha önce kaldırılmış olmasına rağmen, hükümet onu gözaltına atmak için herhangi bir adım atmadı.
Aralarında Rusya, Çin ve Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler Nicolas Maduro'yu Devlet Başkanı olarak tanıyor.
2015'ten bu yana ülkedeki ekonomik kriz ve çatışmalardan kaçanların sayısı, BM verilerine göre 4 milyona yaklaştı.
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