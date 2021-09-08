Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle tamamlanan 2. tur görüşmelerini başarılı buldu

AA

Venezuela basınında çıkan habere göre, Meksika'da 3 Eylül'de başlayan ve muhalefet ile iki madde de kısmi uzlaşılmasıyla biten ikinci tur görüşmelerini başarılı olarak değerlendiren Maduro, tarafları tebrik etti.

​​​​​​​Maduro, müzakerelere ev sahipliği yapan Meksika'ya teşekkür ederek "Meksika bir başarıdır, tüm Venezuelalılar için bir iyileşme ve barıştır. Tekrar başardık. Tebrikler Venezuela, teşekkürler Meksika." ifadesini kullandı.

Venezuela Hükûmeti'nin diyalog heyeti ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, dün yaptığı açıklamada, muhalefetle iki maddede kısmen uzlaşmaya vardıklarını belirterek, "Birincisi Venezuela'nın Essequibo bölgesi üzerinde egemenliğinin onaylanması ve savunulması (Komşu Guyana ile yaşanan sorun), ikincisi ise Venezuela'nın sosyal ve ekonomik açıdan korunmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

- Yeniden bir araya gelecekler

İktidar ile muhalefetin, üçüncü tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül tarihlerinde yeniden bir araya geleceği kaydedilmişti.

- Müzakere süreci

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Muhalif Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.