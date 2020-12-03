Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım"

Ülke basınında çıkan habere göre, Maduro, en son 12 Aralık 2015'te yapılan parlemonto seçimlerini kazanan muhalefetin bir kez daha seçimi kazanması halinde görevden ayrılacağını belirterek, "Venezuelalılara diyorum, kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum. Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım ve burada daha fazla kalmayacağım" ifadesini kullandı.
Muhalefet partilerini pazar günü düzenlenecek parlamento seçimlerine katılmaya davet eden Maduro, mevcut Meclisle 5 yıl daha devam etmek istemediklerini kaydetti.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, haziran sonunda özel seçim yönetmeliğini duyurmuş ve temmuz başında da 2021-2026 döneminde Ulusal Mecliste yer alacak milletvekilleri için parlamento seçimlerinin 6 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.
- Muhalif lider Juan Guaido liderliğindeki muhalefet Ulusal Seçim Konseyini tanımamıştı
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ),4 Haziran'da, ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerinin, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından belirlemesini "anayasaya aykırı" olarak ilan etmişti.
TSJ, 12 Haziran'da CNE üyelerini belirlediğini duyurmuş ve Guaido liderliğindeki muhalefet, CNE üyelerini tanımayacağını açıklamıştı.
Guaido liderliğindeki muhalefetin 2019'da Maduro hükümeti ile yapılan müzakereleri kesmesi üzerine, hükümetin, Guaido dışındaki muhalefetle kurduğu Ulusal Masa'daki görüşmelerde CNE üyelerinin ortak belirlenmesi üzerine uzlaşılmıştı.
Parlemento seçimlerinin güvenliği konusunda tüm muhalefet partilerine güvence veren Maduro, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlerde gözlemci ve refakatçi olmak isteyen herkesi davet ettiklerini bildirdi.
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