Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM Komiseri Türk ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile bir araya geldi

Giriş: 28.01.2023 - 05:39 | Güncelleme: ABONE OL
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM Komiseri Türk ile görüştü
Maduro, BM Komiseri Volker Türk ile görüştü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Türk, başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda Maduro tarafından kabul edildi.

Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Amacımız, ABD hükümeti ve suç ortaklarının, yol açtığı ekonomik ve mali zulme karşı Venezuela halkının sağlık, eğitim, barınma ve istihdamını garanti etmektir." ifadesine yerdi.

Türk, Venezuela ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ile de görüştü.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından Türk'ün ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Venezuela ile BM Ofisi arasındaki mevcut yapıcı diyalog, işbirliği ve teknik yardım mekanizmalarının yürütülmesi amacıyla görüşme gerçekleştirildi." denildi.

BM Yüksek Komiseri Türk de Twitter hesabındaki paylaşımında, "Venezuela'daki çeşitli insan hakları konularını muhalefetle olduğu kadar hükümetle de konuşmak benim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bursa'da avukat çift silahlı saldırıda yaralandı
Bursa'da avukat çift silahlı saldırıda yaralandı
Pompalı tüfekle yaralanan kişi öldü
Pompalı tüfekle yaralanan kişi öldü
Samsun'da 2 kişi bıçakla yaralandı
Samsun'da 2 kişi bıçakla yaralandı
Didim'de deniz kenarında cansız beden bulundu
Didim'de deniz kenarında cansız beden bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.