26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Venezuela hükümetinden, ülkenin büyük bölümünü yeniden karanlıkta bırakan elektrik kesintisi için “sabotaj” değerlendirmesi geldi.
Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez başkent Caracas’ın büyük bölümünün yanı sıra ülkenin 16 eyaletinde bölgesel olarak görülen elektrik kesintilerinin ulusal elektrik sistemine düzenlenen yeni bir saldırının sonucu olduğunu söyledi.
Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te konuya ilişkin açıklamalarda bulunan iletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, “Özellikle Simon Bolivar Hidroelektrik Santralindeki üreticilerin devre dışı kalmasını amaçlayan ve ulusal elektrik sisteminin dağıtım merkezini hedef alan yeni bir saldırı düzenlendi.” dedi.
Rodriguez, saldırının niteliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Ülkenin ve Caracas’ın büyük bölümünü etkileyen kesinti nedeniyle iletişimde aksaklıklar meydana gelirken başkent metrosu da hizmet veremiyor.
Bu arada ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilk kesintide olduğu gibi bundan da hükümeti sorumlu tuttu.
Hükümetin ülkeye düzenli elektrik vermekten aciz olduğunu öne süren Guaido, kesintinin sabotajdan değil yüksek gerilim hattında çıkan yangından kaynaklandığını savundu.
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