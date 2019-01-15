Venezuela'da ücretsiz çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'nın bütün edisyonlarına erişim engellendi.

İnternet üzerindeki kısıtlamaları denetleyen dijital haklar grubu NetBlocks'un aktardığına göre, 12 Ocak'tan itibaren Venezuela'nın en büyük telekomünikasyon şirketi CANTV tüm dillerde Wikipedia'ya erişimi engelledi.

Yasağın, Wikipedia'da yayınlanan bir sayfada Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin 51. Başkanı" olarak gösterilmesinin ardından geldiği belirtildi.

Bu ünvan normal şartlarda Nicolas Maduro'ya ait. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında ülkede yapılan seçimlere hile karıştığı iddiasıyla muhalefetin katılmaması, Maduro'nun başkanlığıyla ilgili de meşruiyet tartışmaları başlatmıştı.

Muhalefet partileri, Maduro'ya görevi bırakma çağrısı yaparken, birçok Latin Amerika ülkesi de Maduro hükümetini tanımayacağını açıklamıştı.

16 milyon internet kullanıcısının bulunduğu Venezuela'da ayda Wikipedia'nın ayda ortalama 60 milyon gösterim aldığı belirtildi.