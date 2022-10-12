Venezuela'da şiddetli yağışlar can aldı!

Las Tejerias'ta halka 24 saat hizmet verecek bir başkanlık makamının kurulduğunu sözlerine ekleyen Rodriguez, bölgede gıda dağıtımının ve güvenliğinin sağlanması, kamu hizmetleri, temizlik, kurtarma ve bölgenin yeniden inşasının koordine edileceğini duyurdu.

Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek "Bölgeye yeniden elektrik verilmesi çalışmalarında yüzde 95 oranında telafi sağlandı. Çok ciddi zarar gören telefon hatlarında da ilerleme katedildi." ifadelerini kullandı.

Afet bölgesini gün içerisinde ziyaret eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100'ü bulabileceğini belirtmişti.

Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplamda 42 kişi hayatını kaybetti.