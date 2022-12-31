Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Venezuela'da muhalefet 'geçici hükümeti' feshetti

Venezuela muhalefeti, 23 Ocak 2019'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki "geçici hükümeti" ortadan kaldırdığını duyurdu.

Giriş: 31.12.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Venezuela'da muhalefet 'geçici hükümeti' feshetti
Venezuela'da 'geçici hükümet' feshedildi
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Çevrimiçi toplantıda bir araya gelen muhalefet, Guaido ve bazı muhalif eski milletvekillerinin karşı çıkmasına rağmen çoğunluğun kararıyla geçicin hükümetin feshedildiğini bildirdi.

Yaklaşık 8 muhalif partisinin ise sunulan teklifin anayasaya uygun olmadığını savunarak oylamaya katılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Adalet Partisi eski milletvekili Juan Miguel Matheus, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini yenmek için yeni siyasi stratejinin gerekli olduğunu söyledi.

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Freddy Guevara da geçici hükümetin ortadan kaldırılmasının "hata" olduğunu belirtti.

GUAIDO'DAN KARARA TEPKİ

Muhalefet lideri Guaido ise geçici hükümet kararının elimine edilmesinin Chavez karşıtları birliğini zedeleyeceğini kaydetti.

ABD ve bazı ülkeler tarafından halen ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanındığını hatırlatan Guaido, "Bugün anayasal aracın ortadan kaldırılması kararı, siyasi gerçeklik açısından bizi iyi bir konuma getirmiyor." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın yurt dışındaki varlıklarının riske girebileceğini savunan Guaido, mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade ederek gelecek yıl yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimlerinde birlik çağrısında bulundu.

Muhalefet lideri Guaido, kendini o dönem "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Venezuela'da 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde muhalefet, oyların yüzde 65’inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Putin'den geri adım
Putin'den geri adım
ABD'yi sarsan cinayetlerde katil yakalandı
ABD'yi sarsan cinayetlerde katil yakalandı
2022 yılında dünya gündemine ​damga vuran olaylar
2022 yılında dünya gündemine ​damga vuran olaylar
Kamboçya'da otelde yangın: En az 10 kişi öldü
Kamboçya'da otelde yangın: En az 10 kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.