Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında diyalog umudu

Ülke basınında çıkan habere göre, uluslararası toplumun önemli aktörlerinin aracılık edeceği iddia edilen diyalog masasında ağustos ayında yeni müzakere turlarına başlanması bekleniyor.
Reuters'ın haberinde de görüşmelerin Meksika'da gerçekleşeceği ve 2019'daki müzakerelerde olduğu gibi Norveç'in de destek vereceği bildirildi.
Söz konusu müzakerelerin detaylarını belirlemek için Norveç'ten bir heyetin başkent Karakas'ı bu hafta ziyaret edeceği kaydedildi.
MADURO, ABD YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASINI ŞART KOŞUYOR
Devlet Başkanı Maduro, konuya ilişkin 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu duyurmuştu.
Guaido, ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.
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