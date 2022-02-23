Venezuela'da askeri helikopter düştü

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan açıklamada, askeri helikopterin Lara eyaletine bağlı Barquisimeto kentindeki boş bir araziye düştüğü belirtildi.

Rus yapımı düşen helikopterde 2 asker olay yerinde hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada helikopterin düşme anını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Venezuela'da, 2001 ila 2021 yılları arasında silahlı kuvvetlere ait 83 kaza meydana geldi, bu kazalarda sivil ve asker 169 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.