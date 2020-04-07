Venezuela 15 bin vatandaşını karşılamaya hazırlanıyor

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Latin Amerika ülkelerinde yayım yapan Telesur televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Maduro, konuya ilişkin açıklamasında, "Kolombiya, Ekvador ve Peru'dan 15 bin vatandaşımızı karşılamaya hazırlanıyoruz. Dünden bu yana 1652 yurttaşımızı aldık ve onlara gerekli tıbbi müdahale yapıldı." ifadesini kullandı.

Ülkeye giriş yapacaklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında test yapılacağını belirten Maduro, sonuçları negatif çıkan kişilerin karantina için ayrılmış olan otellere götürüleceğini kaydetti.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 165 kişide Kovid-19'a rastlandı, virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.