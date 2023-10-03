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        Haberler Dünya Avrupa Venedik’te yolcu otobüsü kazası: 21 ölü

        İtalya'da yolcu otobüsünün üst geçitten düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti

        İtalya'nın Mestre kenti yakınlarında, yolcu otobüsünün üst geçitten düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 23:22 Güncelleme: 03.10.2023 - 23:40
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        İtalya'da feci otobüs kazası
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        İtalyan basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Mestre kentinden Marghera istikametine giden bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen sebeple A4 kara yolundaki bir üst geçitten geçtiği sırada yoldan çıkarak aşağı düştü.

        Otobüsün yaklaşık 15 metre yükseklikteki üst geçidin altından geçen demir yoluna çakıldığı ve sonrasında çarpmanın etkisiyle alev aldığı belirtildi.

        Kaza sonrasında bölgede araç ve demir yolu trafiği durduruldu.

        Venedik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. 4-5 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

        Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, büyük bir trajedi yaşandığını belirterek,r ölenlerin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ve olay yerinde Ukrayna pasaportları bulduklarını aktardı.

        Olayın ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da Venedik Belediye Başkanı Brugnaro'yu arayarak kazayla ilgili bilgi aldığı bildirildi.

        Başbakan Giorgia Meloni de başsağlığı mesajı paylaşarak, "Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerle ve onların aileleriyle. Bu trajediyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Belediye Başkanı Brugnaro ile Bakanımız Piantedosi ile yakın temas halindeyim." ifadelerini kullandı.

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        #italya
        #Venedik kaza
        #haberler
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