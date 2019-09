Venedik'te 'Genç Yetenek' resitali

ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler Projesi' kapsamında eğitimlerine devam eden Cemal Aliyev, Elvin Ganiyev, Iraz Yıldız, Berfin Aksu ve Kenan Tatlıcı, 76. Venedik Film Festivali'nde San Clemente Palace Kempinski'de resitaller verdi.

Çev Sanat Başkanı Berrin Yoleri‘nin organize ettiği ve dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği resital programında 'Genç Yetenekler', S. Rachmaninov(Trio Elegiaque no:1 ve Moment Musicaux),J. Brahms (Hungarian Dance no: 4),J. Haydn (Trio in G majör- Gpsy),Fazıl Say (Paganini Jazz Variations, Nazım Ballade, op.12 no1),P.I. Tchaikovsky (Valse Sentimentale, Handel - Halvorsen (Passacaglia) ve F. Schubert (Standchen) gibi sanatçıların eserlerini seslendirerek Venedik'te klasik müzik rüzgarı estirdi.