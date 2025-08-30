Venedik Film Festivali kırmızı halısında başrol Julia Roberts'ın

Julia Roberts, başrolde yer aldığı 'After The Hunt' filminin Venedik Film Festivali galasında boy gösterdi.

57 yaşındaki Hollywood yıldızı, kırmızı halıya çıkarken uzun kollu ve vücuda oturan lacivert bir elbiseyi tercih etti.

Sade ve zarif görünümüyle beğeni toplayan Roberts, kırmızı halıda neşeli pozlar verdi.

Galada rol arkadaşları Ayo Edebiri, Andrew Garfield ve Chloë Sevigny de Roberts'a eşlik etti.

Luca Guadagnino'nun yönetmenliğini üstlendiği film, bir üniversite profesörünün, yıldız bir öğrencisi meslektaşlarından birine suçlama yönelttiğinde ve kendi geçmişinden karanlık bir sırrı açığa çıkarmakla tehdit ettiğinde, kendini kişisel ve profesyonel bir dönüm noktasında bulmasını konu alıyor.

İşte kırmızı halıda Julia Roberts'a eşlik eden isimler...

Andrew Garfield

Alessandra de Tommaso

Chloë Sevigny

Noemi Brando

Ayo Edebiri Emanuela Fanelli Isabeli Fontana Lady Amelia Spencer - Lady Eliza Spencer