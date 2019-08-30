Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, açılış filmi "La Verite"nin Japon yönetmeni Hirokazu Koreeda, başrol oyuncuları Fransız aktrisler Catherine Deneuve ve Juliette Binoche başta olmak üzere Toni Servillo gibi ünlü İtalyan oyuncuların katıldığı geleneksel kırmızı halı geçişi ve film gösterimiyle başladı.