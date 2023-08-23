Venedik - Bursa rotasının flamingoları
Venedik'te bulunan Po Deltası'nda zaman geçiren flamingolar Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Kocaçay Deltası'nda görüntülendiler
Giriş: 23.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:46
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Bursa ile Venedik arasında bir bağ oluşturan flamingolar yaz mevsimini Venedik'te bulunan Po Deltası'nda geçirdikten sonra kışlama alanı olan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Kocaçay Deltası'na dönmeye başladı.
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İtalya'dan yola çıkan bine yakın flamingo, sürüler halinde Akdeniz hattı boyunca uçarak Marmara Denizi kıyısındaki kışlama alanlarına ulaşıyor.
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İşte Kocaçay Deltası'ndan görüntüler...
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