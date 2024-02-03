Veliler özel okul zamlarına isyan etti: Böyle bir zam oranını hiç görmedik

Veliler özel okul zamlarına isyan etti: Böyle bir zam oranını hiç görmedik

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Özel okullarda erken kayıt döneminin başlamasıyla beraber fahiş zamlar, gündemdeki yerini korudu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme sadece ara sınıflarda eğitim gören öğrencileri kapsarken; birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflardaki öğrencilerin velilerini ise yüksek fiyatlar bekliyor. Öte yandan bazı özel okullar yan ödemelere fahiş zamlar uygulayarak Bakanlığın ara sınıflar için yaptığı düzenlemeyi delmeyi amaçlıyor. Bu duruma isyan eden veliler, çözüm platformu üzerinden de şikayetlerini dile getirdi.

Konuyla ilgili ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

"YÜZDE 150'NİN ÜZERİNDE ZAM TALEP EDİLİYOR"

Her sene yüzde 150'nin üzerinde zam talep ediliyor. O kadar şikayet olmasına rağmen nasıl bunun önüne geçilemiyor? Eğitim kurumu mevzuatına bile uyulmuyor. Mevzuat da 'Erken kayıt dönemi ocak ve mayıs ayları arasında yapılır' diyor. Ama bu kurum aralık ayında erken kayıt adı altında fahiş zam oranlarıyla velileri kayıt yaptırmaya mecbur bırakıyor.

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"OKUL ÜCRETİ YÜZDE 220 ZAMLANDI"

Özel bir okulun 2. sınıf kayıt ücretinin 160 bin TL (yemek dahil) olduğu, kitap ücretinin 40 bin TL civarında olacağı, bununla birlikte kıyafet ve servis ücreti de eklendiğinde toplam senelik bir öğrenci için 250 bin TL civarında ücret ortaya çıkacağı görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre okul ücretine yüzde 220 zam yapıldığı anlaşılıyor. Asgari ücrete ve memurlara yüzde 49 zam yapılmışken yüzde 220 zam oranının neye göre hesaplandığı soru işareti. Biz ailelerin duygularının ticari olarak suiistimal edilmesinden çok rahatsızız.

"BÖYLE BİR ZAM ORANINI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"

Özel okullarda uyguladığınız zamların oranını neye göre belirlediğinizi merak ediyorum. Biz bir yıldır okulun öğrencisiyiz ve yeni gelen öğrenci ile eskiden beri devam eden öğrenciye uygulanan fiyat arasında bir fark göremiyorum. Geçen sene kayıt esnasında alınan ücret üzerinden devletin belirlediği oranla zam yapılması gerekirken, okul bu yöntemi izlemiyor. Böyle bir zam oranını daha önce hiç görmedim.

"EĞİTİM ÜCRETİNE YÜZDE 150, YEMEĞE YÜZDE 100 ZAM"

Oğlum 3. sınıftan 4. sınıfa geçecek. Yüzde 150 okul, yüzde 100 yemek zammı yapıp bizim yasal hakkımızın uygulanması talebimizi yapamayacakları doğrultusunda bilgilendirdiler. Gerekçe olarak çalışan öğretmen ve personel maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve tek gelirin öğrenci kayıt ücreti olduğunu belirttiler. Son 3 yılda rehberlik dahil branş derslerinde ayda bir öğretmen değişikliği ya da boş ders ile geçirildi. Bu iş için Milli Eğitim dahil yasal ne yapılması gerekiyorsa peşini bırakmayacağız.

"EĞİTİM ÜCRETİ 35 BİN TL'DEN 100 BİN TL'YE YÜKSELDİ"

Kocaeli Gebze'de 6. sınıfa giden kızımın 2022-2023 yılında 35 bin TL olan okul ücreti bu yıl 100 bin TL. Bu artış oranı yüzde 190 olduğu için biz velileri zor duruma sokacağını düşünüyorum. Sadece bununla da bitmiyor 55 bin TL yemek, kitap vs gibi ücretler velileri sıkıntıya sokuyor. İlk kayıtta artışın devletin belirtiği oranların üstüne çıkmayacağı söylendi. Şu an söylenen ile istenen arasında tutarsızlık var.