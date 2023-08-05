Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Veliefendi Hipodrumu önündeki yangında kundaklama şüphesi!

        Veliefendi Hipodrumu önünde yangında kundaklama şüphesi!

        Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nun yakınında aralarında yarış atlarının taşınmasında kullanılan kamyonetlerin de bulunduğu 5 araç yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangın başladığında çevrede olan bir kişi, başlangıçta küçük olan alevlerin bir anda büyümesi ve yayılması nedeniyle kundaklamadan şüphelendiğini ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Veliefendi önündeki yangında kundaklama şüphesi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, dün gece saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fikret Yüzaltı Caddesi'nde aralarında yarış atlarının taşındığı kamyonetlerinde bulunduğu otoparkta çıktı.

        Park halindeki bazı kamyonetlerin kasasında bulunan saman balyalarının tutuşması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında aralarında yarış atlarının da taşındığı kamyonetlerin bulunduğu 5 araç yandı. Kamyonetlerde bulunan samanlar, yeniden bir yangın çıkmaması için olay yerine gelen iş makinası tarafından dağıtıldı.

        "KÜÇÜK BİR ALEV VARDI, KUNDAKLAMA VAR"

        Yangının başladığı anda olay yerinde olan ve itfaiyeye arayan Metin Elmas, "Bu tarafa geldiğimde küçük bir alev vardı. Sağ çektim motoru, daha sonra itfaiye ekiplerini aradım. 7-8 dakika sonra geldi itfaiye ekipleri, 5-6 araca sıçradı. Biz müdahale edemedik. Bir tane vatandaş yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Biz onu uyardık çünkü yangın bu tarafa doğru sıçrıyordu saman olduğu için. Her tarafa yayılıyordu. Kundaklama var. Akşam saatlerinde bir şey yoktu burada. Güneş olsa yansıma yapar tamam diyeceğim. Alevler küçüktü, bir anda büyüdü" dedi.

        #Veliefendi Hipodromu
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Habertürk Anasayfa