SHOW TV’de ekranlara gelen, FARO ile Gold Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Veliaht’ın 3'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

İşte 'Veliaht’ın 3'üncü bölüm ön izlemesi;

Yayınlanan ön izlemede, Zafer’in Zülfikar Karslı’ya başkasının kendisini temsil etmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmesiyle duygusal bir yüzleşme yaşanıyor. “Senin oğlun kim?” sorusu ise bu gerilimi daha da derinleştiriyor. Zafer’in öfkeyle Timur’a; “Senin bir ailen yok” demesiyle tansiyon iyice yükseliyor. Ailesi için bu yükü omuzlayan Timur’un, Veliaht olmaya zorlanması ve bu kimliğe karşı verdiği içsel mücadele dikkat çekiyor. Duygusal gerilimin doruğa ulaştığı bu sahneler, yeni bölümde Timur ve Zafer arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceğine dair merakı artırıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor. ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!