‘Veliaht’ reytinglerde zirvede

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım’ın yeni dizisi ‘Veliaht’, dün akşam yayınlanan 3'üncü bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi.

Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümünde Timur, Zülfikar Karslı’nın veliahtı oğlu Zafer olarak otogarda düzeni sağlamaya çalışırken finalde Ceset’in Timur’u görmesi tüm dengeleri alt üst ediyor.

Yeni bölümüyle yine reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi ABC1 20+’da 6,12 izlenme oranı (rating) 17.47 izlenme payı (share), AB’de 4,98 izlenme oranı (rating) 16,49 izlenme payı (share) ve Total’de de 5,19 izlenme oranı (rating) 15,40 izlenme payı (share) elde ederek ABC1 kategorisinde birinci oldu.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan ‘Veliaht’, 3'üncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün yer aldığı, 'Veliaht', 3'üncü bölümüyle de sosyal medyada gündem oldu. Hem reytinglere hem sosyal medyaya zirveyi zorlayan diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi 6 saat 25 dakika X Türkiye'de TT listesinde yer aldı. 'VELİAHT'IN 3'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 3'üncü bölümünde Timur'un Esenler Otogarı'na gelişi bomba gibi düştü. Zülfikar Karslı'nın verdiği sözü tutmasını sağlayan ve elinde paralarla herkesin karşısına geçen Timur yeniden Karslı Ailesi'nin gücünü kanıtladı. Otogarda herkes yıllar sonra ortaya çıkan veliaht Zafer Karslı'yı merak etti ve görmek için neredeyse yarıştı. Yahya ise Timur'un ortaya çıkışı ve otogarda heyecanla karşılanmasından dolayı çok rahatsız oldu. Yahya, Zafer'in otogara gelmesinden rahatsız oldu; Bir yandan Zülfikar Karslı'ya planlarını yürütmeye devam ederken bir akşam yıllar sonra konağa habersiz ziyarete gitti. Kendine has tarzıyla aileyi huzursuz eden Yahya, çaldığı paralarla ilgili Zülfikar'ın da bilgisi olup olmadığı konusunda onu tarttı. Timur'un Zafer olarak otogarda yerini sağlamlaştırmak için Vezir'in yönlendirmesiyle yaptığı hamleler dikkat çekerken Yahya her adımında onu izlemekteydi. Evde Zafer'in Timur'la ilgili yaşadığı bunalım giderek artarken Reyhan'la Timur da gittikçe yakınlaşmaktaydı.

Yahya'nın sürpriz ziyareti Karslılar'ı tedirgin etti: Otogar halkının sahte Zafer ve Reyhan'ı yan yana görmesi için Vezir onları bir araya getirdi. Timur ve Reyhan ilk kez el ele insanların önüne çıkıp otogarda yürüdüler. Yahya bir yandan Zülfikar Karslı'nın kuyusunu kazarken bir yandan da Derya'ya kendini hatırlatmayı sürdürdü. Yıllar sonra Derya ile baş başa kaldığında ise Yahya geçmişin kapısını aralayıp onunla yakınlaşma fırsatını kaçırmadı. İkilinin sıcak yakınlaşmasının yaşandığı sahne sosyal medyada da çok konuşuldu. Bütün bunlar olurken Karslı Ailesi'nin ekonomik sorunları devam etmekteydi. Derya ve Beyazıt bunun için çözümler bulmaya çalışırken Yahya da onların her çıkış noktasını kapatmayı sürdürdü. Reyhan ve Timur ise dışarıda karı-koca rolü yapmaya mecbur kaldı. Otogar çevresi için önemli bir düğüne beraber katılmak zorunda kalan aile, düğün boyunca hem Yahya hem de Servet'in çıkardığı sorunlarla büyük gerilim yaşadı. Bölümün finalinde ise Timur'u büyük bir sürpriz bekliyordu. Düğünde sahneye davet edilen Reyhan ve Timur, beraber dans etmek zorunda kalırken herkesin hayranlıkla onlara baktığı anlarda Ceset düğün salonuna geldi. Ceset'i karşısında gören Timur büyük bir şok yaşarken yeni bölümde Timur'un geçmişinin onu nasıl etkileyeceği büyük bir merak yaratıyor.

İşte heyecan dolu final sahnesi; 'VELİAHT'IN KADROSUNA RAHİMCAN KAPKAP DAHİL OLDU 4'ÜNCÜ BÖLÜMDEN HEYECAN DOLU TANITIM YAYINLANDI Üçüncü bölümün sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Timur, Ceset'e her şeyi açıklamaya çalışıyor ama Vezir, Timur'u yine sevdikleriyle tehdit ediyor. Derya ise babasının sağlığından endişe ederken Zülfikar Karslı'nın gizlediği hastalığını öğrenmeye çalışıyor. Derya aileyi ayakta tutabilmek için Timur'a işbirliği teklif ederken Yahya Karslı Ailesi içinde olanlardan şüpheleniyor. Tanıtımın finaline ise "Zafer Karslı sen misin?" diye sorup silahını Timur'a doğrultan Selim karakteriyle kadroya dahil olan Rahimcan Kapkap damga vuruyor. 'Veliaht'ın 4'üncü bölüm tanıtımı: 'Veliaht' yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!