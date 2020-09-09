Amerikan Washington Post (WP) gazetesi yayın kurulu, Suudi Arabistan Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını "Batılı liderlere bir kılıf sunma" şeklinde tanımlayarak, "Riyad'da mahkemede alındığı söylenen karar şeffaflıktan uzak. Ceza aldıkları söylenen kişilerin gerçekten cezaevine girdikleri bile kesin değil." değerlendirmesini yaptı.
Washington Post gazetesi yayın kurulu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan'ın aldığı son kararı, "Kaşıkçı kararı bir kılıf sunma amacı taşıyor. Demokrat liderler bunu kabul etmemeli" başlığıyla bir yazı yayımladı.
Yazıda, Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetine ilişkin süreci şeffaf yürütmediği ve açıklanan cezanın cinayetin karşılığı olmadığı vurgusu yapıldı.
Yayın kurulu, yazıda, "Riyad'da mahkemede alındığı söylenen karar şeffaflıktan uzak. Ceza verilen kişilerin kimlikleri ve hangi suçtan ceza aldıkları açıklanmadı. Kaşıkçı cinayetini işleyen 15 kişilik ekibin organizatörleri oldukları Suudi bir savcı tarafından tespit edilen istihbarat başkan yardımcısı Ahmed al-Asiri ile Muhammed bin Selman'ın yardımcısı Suud el-Kahtani ise aklandı. Ceza aldıkları söylenen kişilerin gerçekten cezaevine girdikleri bile kesin değil" değerlendirmesini yaptı.
Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın ana amacının, "dünya liderlerine bir kılıf sunma" olduğu kaydedilen yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın çoktan Veliaht Prens'in tarafını seçtiği vurgulandı.
Kasım ayında yapılacak G-20 Zirvesi öncesinde Avrupalı liderlere "Bu kararı tanımama" çağrısı yapan yayın kurulu, ABD'de Demokratların da bu kararı kabul etmemesi gerektiğini belirtti.
RİYAD'DA KAŞIKÇI DAVASI KARARI
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Başsavcılık, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuştu.
Buna göre, Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası vermişti.
Açıklamada, maktulün yakınlarının kendi dava haklarından feragat etmesiyle şahsi, söz konusu hükümle de kamu dava dosyasının kapanmış olduğu belirtilmişti.
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