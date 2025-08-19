Veliaht ne zaman başlıyor? Veliaht dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Show TV'nin yeni dizisi Veliaht için geri sayım başladı. SHOW TV'de ekrana gelecek, FARO ve Gold Yapım imzalı yeni sezonun merakla beklenen iddialı dizisi 'Veliaht'; ilk bölümü Eylül ayında yayınlanacak. Diziyi merak edenler tam tarihi araştırıyor. Peki Veliaht ne zaman başlıyor? Veliaht dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Eylülde SHOW TV'de ekranlara gelecek, FARO'nun yapımcılığını üstlendiği 'Veliaht' dizisi geçtiğimiz haftalarda sete çıktı. Tanıtımlarıyla şimdiden büyük merak uyandıran diziden ilk set fotoğrafları paylaşıldı. İşte detaylar
VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.
VELİAHT DİZİSİ YAPIM KADROSU
Yönetmen: Sinan Öztürk
Senaryo: Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer
Yapım şirketi: FARO
Yapımcı: Yamaç Okur
VELİAHT DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
SHOW TV’de ekrana gelecek, FARO ve Gold Yapım imzalı yeni sezonun merakla beklenen iddialı dizisi ‘Veliaht’; ilk bölümüyle, 11 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.
VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de Show TV’de başlıyor.
