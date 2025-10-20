Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin büyük ilgi gören dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 22:53 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:53
        İlk tanıtım yayınlandı
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda gizem ve intikam ateşi yükselirken 'Veliaht'ta tüm dengeler altüst oluyor.

        İşte 'Veliaht'ın 7'nci bölüm tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Yahya, Selim'in yaptıklarına karşılık kararı Timur'a, yani Zafer Karslı'ya bırakırken Timur'un kararı Selim'in kalması yönünde oluyor.

        Zülfikar, Timur'a kimi temsil ettiğini sert bir dille hatırlatırken, otogarı öğreneceğini söylüyor.

        Selim'in intikam ateşi giderek yükselirken, Zafer dışarı çıkmak için çabalıyor.

        Yeni bölümde suların durulmayacağının sinyalleri verilirken, Yahya'nın gizli işine Ceset'in tanık olması merak konusu oluyor.

        Derya ve Zülfikar'ın duygusal anlarını gördüğümüz tanıtımda Timur ve Reyhan’ın yasak aşkı ise giderek alevleniyor.

        Yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecan artarken, Cennet'in Timur ile Gülşah'ın fotoğrafını görmesi tanıtıma damga vuruyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #veliaht

