        Veliaht'ın merakla beklenen ikinci bölümünden yeni bir tanıtım

        Veliaht'ın merakla beklenen ikinci bölümünden yeni bir tanıtım

        SHOW TV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın merakla beklenen ikinci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 21:52 Güncelleme: 16.09.2025 - 22:13
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın merakla beklenen ikinci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'n 2'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Timur, Reyhan’ın gerçek hikâyesini merak ederken, Zülfikar Karslı’nın yüklü miktardaki parasının çalındığı ortaya çıkıyor. Otogarda Zülfikar ile Yahya arasında çetin savaş devam ederken güce para karşılığında sahip olmak isteyen Yahya’nın planlarını ise Timur, son anda sahneye Zafer olarak çıkarak altüst ediyor. Yahya’nın karşısında Zafer’i görmesiyle yaşanacaklar, yeni bölüme olan merakı daha da yükseltiyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #veliaht
        #show tv

