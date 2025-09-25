Habertürk
Habertürk
        'Veliaht'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden bir ön izleme daha yayınlandı

        'Veliaht'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden bir ön izleme daha yayınlandı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Veliaht'ın bu akşam ekrana gelecek olan 3'üncü bölümünden bir ön izleme daha yayınlandı

        Giriş: 25.09.2025 - 15:58 Güncelleme: 25.09.2025 - 16:00
        'Veliaht'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden bir ön izleme daha yayınlandı
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın 3'üncü bölümünden bir ön izleme daha yayınlandı.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

