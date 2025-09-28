'Veliaht'ın 4'üncü bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'de ekranlara gelen, FARO ile Gold Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği 'Veliaht'ın 4'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

Heyecanla beklenen yeni bölümde Timur'un Yusuf için aldığı tehlikenin nelere sebep olacağı merak uyandırıyor.

İşte 'Veliaht'ın 4. Bölüm Ön izlemesi;

Yayınlanan ön izlemede Timur, dostu Yusuf'u rehin alan Vezir'e, onu bırakması için yalvarırken; Vezir ise Yusuf'un Timur'un yerini nasıl öğrendiğini anlamaya çalışıyor. Timur hiç beklemediği bir kimliğin içine sürüklendiğini ve artık geri dönülemez bir yolda olduğunu bildiğinden Yusuf'u korumak için silahı kendi başına doğrulturken yayınlanan ön izlemeyle yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı artıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor. 'Veliaht', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!