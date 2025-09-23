Veliaht'ın 3'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın üçüncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

Heyecanla beklenen yeni bölümde 'Timur'un veliaht 'Zafer Karslı' olarak ortaya çıkması tüm dengeleri değiştiriyor.

İşte Veliaht’ın 3. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Timur ve Reyhan, Karslı ailesine dahil olmalarının getirdiği ortak yükü konuşurken Zülfikar, Esenler Otogarı’nın taşıdığı anlamı ve elindeki mührün önemini Timur'a sert bir dille ifade ediyor.

Yahya, babasının intikamı için Zülfikar'ın her şeyini elinden alacağını açıkça dile getirirken, Zafer'i de hedef aldığını söylemesi dikkat çekiyor.

Yahya'nın, Zülfikar'ın evine gelmesi gerilimi artırırken Zafer'in yaşananlara tepkisi de giderek büyüyor.

Öte yandan Timur'un 'Zafer' olarak yaşayacakları ve karşısına çıkacak zorluklar yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt'un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor. 'Veliaht' yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!