        'Veliaht' ilk bölümüyle zirvede başladı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Veliaht', dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, ilk bölümüyle zirveye oturdu

        Giriş: 12.09.2025 - 12:43 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:03
        'Veliaht' ilk bölümüyle zirvede başladı
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı uzun süredir heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Veliaht’, dün akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluştu.

        Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, ilk bölümüyle zirveye oturdu.

        Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyan ‘Veliaht’ın oyuncuları ve ekibi diziyi, Atlas Sineması’nda hayranlarıyla izleyerek ilk bölüm heyecanını beraber yaşadı.

        İlk bölümüyle reytinglere hızlı bir giriş yapan dizi; ABC1 20+’da 4,60 izlenme oranı (reyting) 15.48 izlenme payı (share), Total’de de 4,06 izlenme oranı (reyting) 13,65 izlenme payı (share) ve AB’de 3,31 izlenme oranı (reyting) 13,09 izlenme payı (share) elde ederek ABC1 kategorisinde birinci oldu. ‘Veliaht’ sosyal medyada da izleyenlerin büyük beğenisini toplarken 12 saat boyunca listelerden inmedi.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı ‘Veliaht’, ilk bölümüyle dün akşam SHOW TV’de izleyicilerin karşısına çıktı.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi, herkesi ekran başına kilitledi.

        Setin ilk gününden beri uyum içinde çalışan ekip ve oyuncular ilk bölümü hep beraber izlediler. Ekibin dizinin ilk bölümünü izlediği Atlas Sineması’nda heyecan bir saniye düşmezken bölümün finalinde tüm ekip birbirine sarılarak mutluluklarını paylaştılar. Hem reytinglere hem sosyal medyaya damgasını vuran diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi 12 saat 45 dakika X Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

        'VELİAHT'IN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?;

        Dizinin ilk bölümünde otogarın manevi babası Zülfikar Karslı, sağlık sorunlarıyla boğuşmaktaydı. Otogar ahalisinin oğlu Zafer’in gelip başa geçmesine dair baskılarını bir süredir geçiştirmeyi başarmıştı. Zülfikar otogardaki sorunları duyup çözmek için tedavisini yarıda bırakıp döndü.

        Zülfikar Karslı, Esenyurt Otogarı’nda;

        Kız kardeşi ve annesine tek başına bakmaya çalışan seyyar tamirci Timur’un başı ise babasından kalan borçlardan dolayı tefecilerle dertteydi. Hem kız kardeşinin hayallerini gerçekleştirmek hem de evi geçindirmek için kendisini ailesine adamıştı. Bir gün yaptığı işin ödemesini alamayınca yolu Zülfikar Karslı’yla kesişti.

        Timur ile Zülfikar’ın ilk karşılaşması;

        Öldürülen babasının intikamını almak için Esenler’e dönen Yahya’nın da gelmesiyle Zülfikar’ın hasta oğlu Zafer yerine bir veliaht bulmaktan başka şansı kalmadı. Sağ kolu Vezir’i bu iş için görevlendirmiş ama henüz istediği gibi bir aday bulamamıştı. Yahya ise otogara geldiği gibi boş durmadı ve Zülfikar Karslı’ya karşı alttan alta intikam planını uygulama başladı.

        Yahya Kaptan, Esenler Otogarı’na giriş yaptı;

        Timur’la yolları kesiştikten sonra Zülfikar Karslı onu emektar otobüsünün tamiri için eve çağırttı. Tamir sırasında eksik parçayı almak için şehre dönen Timur, yolda Zülfikar’ın gelini Reyhan’ın kaçırılmasına denk geldi ve onun hayatını kurtardı. Reyhan ise Zülfikar’la yaptığı anlaşma sonucunda Karslı Ailesi’nin evine Zafer’le evlenip girmişti. Zafer annesinin ölümünün travmasını yıllardır atlatamamış ve kendisini eve kapatmıştı. Reyhan’la evli olsalar da hiçbir zaman gerçek bir çift hayatı yaşamıyorlardı. Reyhan karşısına bir anda çıkıp onun hayatını kurtaran Timur’un kim olduğunu merak etti ve ilgisini ondan alamadı.

        Timur, Reyhan’ın hayatını kurtardı;

        Zülfikar, Reyhan’ın hayatını kurtaran ve kişiliğiyle onu etkileyen Timur’u veliahtı olarak seçti. Timur’u kimsenin anlamayacağı şekilde veliaht yapması için de Vezir’i görevlendirdi. Timur bir yandan tefecilerle uğraşırken bir yandan da kız kardeşinin üniversite sınavında ilk tercihini kazandığını öğrendi ve sorumlulukları katlanarak arttı. Sürekli borçlu olduğunu söyleyen tefeci, Timur’un onu bir gün kötü şekilde dövmesiyle ondan intikamını Timur’u kaçırıp öldürerek almak istedi. Bölümün finalinde ise işlerin çok başka olduğu ortaya çıktı. Zülfikar Karslı aslında Timur’u ölümden kurtarıp onu kendi veliahtı yapmak istemişti. Yeni bölümde Zülfikar ve Timur arasında yaşanacaklar şimdiden büyük bir heyecan yaratırken Timur’un nasıl Zafer’in yerine geçip veliaht olacağı merakları yükseltti.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        2. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        İlk bölümün sonunda yayınlanan 2. bölüm tanıtımında Timur’un nasıl Zafer’in yerine geçeceğinin ilk sinyalleri veriliyor. Zülfikar’ın aldığı veliaht kararı tüm ailede sarsıcı rüzgarlar estirirken çocukları bunu kabul etmekte zorlanıyor. Timur ailenin içine girdikçe yaşadığı çıkmaz büyürken Reyhan’la karşı karşıya geldikleri sahne yeni bölümde ikili arasında yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

        'Veliaht’ın 2. Bölüm Tanıtımı;

        #veliaht

