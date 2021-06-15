Veli kitapları uzaktan eğitimin tamamlayıcı unsuru

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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada Özeren, araştıran, sorgulayan, öğrenmekten keyif alan mutlu çocuklar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hibrit eğitime hızla adapte olduklarını anımsatan Özeren, şunları kaydetti:

"Bilgi ve iletişim çağına uygun vizyonumuz ve eğitim sektörünün dijital dönüşüm sürecine öncülük eden çalışmalarımızla, tüm zorluk ve dezavantajları geride bıraktık. Uzaktan eğitime de hibrit eğitime de hızla adapte olduk. Eğitimi evlerinden sürdüren öğrenciler üzerinde velilerimizin emeği çok büyük.

Veli kitaplarımız, bu sürecin tamamlayıcı unsurlarından sadece biri. Proje temelli eğitim anlayışımızın vizyonu, sürdürülebilirlik bilincini de kapsıyor. Ayrıca, akademik başarının yanında, çocuklarımızın mutlu bireyler olmasını sağlamak için de çalışıyoruz. Bu nedenle, uzmanların ‘mutlu çocuk, mutlu ailede yetişir’ anlayışı, veli kitaplarına da yön vermiştir."​​​​​​​

Çocuklar salgın sebebiyle aylarca evlerinden çıkamayıp uzaktan eğitim görürken, aileleri birer gönüllü eğitimciye dönüştü.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitim-öğretim süreçlerine destek veren veliler için toplam 7 kitap üretti.

Veli kitapları, temel yaşam becerilerini geliştirmek için velilere rehberlik ediyor.