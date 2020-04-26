Veli Kavlak pes etmiyor

Beşiktaşlı eski oyuncu, yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen futbola dönmek için çabalıyor. 3 yıldır sahalardan uzak olan gurbetçi futbolcu, bu dönemde 5 kez bıçak altına yattı.

İlk dört ameliyatının hatalı yapıldığını öne süren Veli Kavlak, son operasyonun ardından hızlı bir iyileşme sürecine girdiğini söyledi.

Futbola dönmek için mücadele ediyorum diyen 32 yaşındaki ön libero, "Fizik tedavilerim iyi gidiyor, inşallah kısa zamanda sahalarda olurum. Bu kötü günleri de atlatacağım" ifadelerini kullandı.

Liverpool'u penaltılarla eledikleri maçı unutamadığını belirten Veli Kavlak, "Beşiktaş taraftarının her fırsatta sevgilerini göstermesi çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

32 yaşındaki futbolcu, en son 26 Ocak 2017'de deplasmanda Kayserispor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Veli Kavlak Beşiktaş'ta 152 maçta 8 gol 15 asistlik performans sergiledi.