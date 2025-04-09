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        Haberler Gündem Veli Ayhan'ı kim öldürdü? - Güncel haberler

        Veli Ayhan'ı kim öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, 15 yıllık Kaz Dağları cinayeti dosyası gün yüzüne çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 20:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:53
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        Veli Ayhan'ı kim öldürdü?
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, 15 yıllık Kaz Dağları cinayeti dosyası gün yüzüne çıktı.

        Didem Arslan Yılmaz, 15 yıl önce arkadaşlarıyla gittiği av sırasında vurularak hayatını kaybeden Veli Ayhan’ın katilini arıyor.

        Anne Gülfer, kızlarıyla canlı yayındaki yerini alırken, bugün suçlanan Remzi bağlandı. Remzi Bey, Veli’nin yakın arkadaşı olduğunu, Veli’yi onun öldürmediğini söyledi. “15 yıldır neredeydiniz?” diyen Remzi’ye stüdyodan sert tepkiler geldi. Remzi’nin eşi de ilerleyen dakikalarda yayına bağlanırken, “Veli can dostumuzdu. Veli’nin ölüsünü görünce bayıldım. Veli hep bizim evde olurdu” sözlerini kullandı.

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        #didem arslan yılmaz
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